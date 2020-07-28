Комендантский час введен в бельгийской провинции Антверпен из-за вспышки коронавируса

Комендантский час с 23:30 (01:30) до 6:00 (8:00) введен во всей бельгийской провинции Антверпен в связи с обострившейся эпидемиологической обстановкой, сообщил в ночь на вторник телеканал RTBF.
Это означает, что на данном отрезке времени все население должно оставаться дома, кроме случаев необходимых перемещений, в частности, на работу или в больницу.
Такое решение принято кризисным комитетом провинции в результате заседания, длившегося более восьми часов, сообщается на сайте телеканала.
Ранее в понедельник на заседании в Брюсселе Национального совета безопасности, ужесточившего антивирусные меры в стране в связи с ростом числа заражений COVID-19, особо обсуждалась очень сложная эпидемиологическая обстановка в портовом Антверпене и в одноименной провинции в целом.
Примерно в половине коммун провинции превзойден "тревожный порог" - 20 заражений в среднем на 100 тыс. жителей в течение недели.
В наиболее затронутых инфекцией коммунах Ранст и Антверпен отмечены соответственно 110 и 102 заражения на 100 тыс. жителей. Принятый властями чрезвычайный план действий учитывает разницу в эпидемиологическом состоянии коммун.
Любое лицо старше 12 лет обязано носить маску во всех общественных местах, где невозможно соблюдать социальную дистанцию.
По всей провинции кафе и рестораны должны закрываться к 23:00. Во всех ресторанах и кафе должна быть обеспечена безопасная дистанция между клиентами. Их координаты необходимо записывать и хранить в течение месяца.
Совместное посещение ресторана допускается только лицами из числа постоянного круга общения, определенного в понедельник Национальным советом безопасности для всей страны в количестве пяти человек.
Дистанционная работа обязательна, кроме случаев, когда ее невозможно организовать.
Запрещены индивидуальные контактные виды спорта. Командный спорт разрешен только лицам до 18 лет.
Для наиболее пострадавших от роста заражений зон провинции дополнительно введены строгие запреты на все коллективные мероприятия и праздники, закрыты все фитнес-центры, сообщил RTBF.
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