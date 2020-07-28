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Дальнее зарубежье 28.07.2020 10:14

Новая Зеландия приостановила действие закона об экстрадиции с Гонконгом - глава МИД

Глава МИД Новой Зеландии Уинстон Питерс объявил, что Веллингтон приостанавливает действие закона об экстрадиции с Гонконгом из-за вступления там в силу закона о национальной безопасности, принятого в Пекине.

Он также сказал, что Новая Зеландия будет подходить к экспорту в Гонконг товаров и технологий военного и двойного назначения с теми же критериями, с которыми она походит к экспорту таких товаров в материковый Китай.

В начале июля министр заявлял, что после принятия Пекином закона "О национальной безопасности Гонконга" будут пересмотрены все аспекты отношений и сотрудничества с этим специальным административным районом Китая.

Ранее о приостановке законов об экстрадиции с Гонконгом объявили Австралия и Великобритания.

В США принят закон "Об автономии Гонконга", предусматривающий санкции против китайских официальных лиц, ограничивших свободы Гонконга. Президент Дональд Трамп заявил, что помимо закона подписан указ, отменяющий привилегированное отношение Вашингтона к Гонконгу. В частности, это ведет к прекращению торговых преференций и к прекращению передачи туда американских технологий.

Закон "О национальной безопасности Гонконга" был принят в Пекине Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей и вступил в силу 30 июня. Он предусматривает различные сроки тюремного заключения за призывы и действия, направленные на провозглашение независимости Гонконга.

Этот закон вызвал резкую критику в США и на Западе, где Пекин обвинили в нарушении демократических принципов и снижении уровня автономии специального административного района КНР.

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Тэги: НОВЗЕЛАНДИЯ, ГОНКОНГ, ЗАКОН, ПРИОСТАНОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]