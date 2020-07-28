Власти Вьетнама приостановили все авиарейсы в Дананг и из него

Вьетнам приостановил все полеты в Дананг и обратно на 15 дней после того, как в городе была зарегистрирована вспышка COVID-19, сообщило правительство во вторник.
"Министерство транспорта объявило, что все внутренние пассажирские рейсы в город Дананг и обратно будут временно приостановлены на 15 дней, начиная с 28 июля", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
Ранее Министерство транспорта дало распоряжение местным авиакомпаниям увеличить количество рейсов из Дананга, чтобы успеть вывезти около 80 тыс. туристов, застрявших в городе.
Ведомство также приостановило наземные пассажирские перевозки в пределах Дананга и из/в Дананг. Исключения составят перевозки больных, а также пассажирские перевозки, необходимые для выхода на работу, перевозки еды и товаров.
За последние три дня Вьетнам подтвердил 16 новых случаев COVID-19, 15 них связаны с больницами в Дананге.
В городе также введены правила социального дистанцирования. Жителям рекомендовано покидать дом только в случае крайней необходимости, а также соблюдать дистанцию не менее двух метров друг от друга.
До вспышки в Дананге случаи заражения во Вьетнаме не регистрировались более трех месяцев, сообщает Роспотребнадзор.
В сообщении вьетнамского Национального комитета по профилактике и контролю COVID-19 говорилось, что обнаруженная в Дананге разновидность COVID-19 является более заразной, чем известная науке ранее.
Посол Азербайджана в Киеве и замглавы МИД Украины обсудили напряженность на армяно-азербайджанской границе
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 38 раз - Минобороны
Путин заявил Эрдогану о важности недопущения эскалации напряженности на армяно-азербайджанской госгранице
Muganbank сократил в I полугодии активы на 10,4%, убыток – на 81%
ЛУКОЙЛу интересны участки на севере Красноярского края, вокруг аукциона на которые завязался спор - газета
В Google разрешили сотрудникам при желании работать из дома до лета 2021 года
Пограничники Азербайджана пресекли контрабанду около 25 кг наркотиков
Число жертв коронавируса в мире приблизилось к 654 тыс., число инфицированных - 16,4 млн
ИВ Ленкорани направит около 2 млн манатов на капремонт и благоустройство города
ГААД получит свыше 13 млн манатов на строительство дороги в Габалинском районе
ИВ Кюрдамирского района направит около 1,5 млн манатов на реконструкцию 8 улиц
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Банк Республика продемонстрировал успешные финансовые результаты за первое полугодие
Кредиты до 100 тыс. манат для малого и среднего бизнеса - от AccessBank!
В Баку в преддверии Дня Военно-Морского флота России открылась онлайн-фотовыставка
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб