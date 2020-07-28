Власти Вьетнама приостановили все авиарейсы в Дананг и из него

Вьетнам приостановил все полеты в Дананг и обратно на 15 дней после того, как в городе была зарегистрирована вспышка COVID-19, сообщило правительство во вторник.

"Министерство транспорта объявило, что все внутренние пассажирские рейсы в город Дананг и обратно будут временно приостановлены на 15 дней, начиная с 28 июля", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Ранее Министерство транспорта дало распоряжение местным авиакомпаниям увеличить количество рейсов из Дананга, чтобы успеть вывезти около 80 тыс. туристов, застрявших в городе.

Ведомство также приостановило наземные пассажирские перевозки в пределах Дананга и из/в Дананг. Исключения составят перевозки больных, а также пассажирские перевозки, необходимые для выхода на работу, перевозки еды и товаров.

За последние три дня Вьетнам подтвердил 16 новых случаев COVID-19, 15 них связаны с больницами в Дананге.

В городе также введены правила социального дистанцирования. Жителям рекомендовано покидать дом только в случае крайней необходимости, а также соблюдать дистанцию не менее двух метров друг от друга.

До вспышки в Дананге случаи заражения во Вьетнаме не регистрировались более трех месяцев, сообщает Роспотребнадзор.

В сообщении вьетнамского Национального комитета по профилактике и контролю COVID-19 говорилось, что обнаруженная в Дананге разновидность COVID-19 является более заразной, чем известная науке ранее.