Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9898 RUR   0.0237 GBR   2.1823 TRY   0.2483

Цена на нефть

27.07   $/bbl WTI 41.60 0.31 Brent 43.41 0.07

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 28.07.2020 10:25

Власти Вьетнама приостановили все авиарейсы в Дананг и из него

Вьетнам приостановил все полеты в Дананг и обратно на 15 дней после того, как в городе была зарегистрирована вспышка COVID-19, сообщило правительство во вторник.

"Министерство транспорта объявило, что все внутренние пассажирские рейсы в город Дананг и обратно будут временно приостановлены на 15 дней, начиная с 28 июля", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Ранее Министерство транспорта дало распоряжение местным авиакомпаниям увеличить количество рейсов из Дананга, чтобы успеть вывезти около 80 тыс. туристов, застрявших в городе.

Ведомство также приостановило наземные пассажирские перевозки в пределах Дананга и из/в Дананг. Исключения составят перевозки больных, а также пассажирские перевозки, необходимые для выхода на работу, перевозки еды и товаров.

За последние три дня Вьетнам подтвердил 16 новых случаев COVID-19, 15 них связаны с больницами в Дананге.

В городе также введены правила социального дистанцирования. Жителям рекомендовано покидать дом только в случае крайней необходимости, а также соблюдать дистанцию не менее двух метров друг от друга.

До вспышки в Дананге случаи заражения во Вьетнаме не регистрировались более трех месяцев, сообщает Роспотребнадзор.

В сообщении вьетнамского Национального комитета по профилактике и контролю COVID-19 говорилось, что обнаруженная в Дананге разновидность COVID-19 является более заразной, чем известная науке ранее.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЬЕТНАМ, ДАНАНГ, КОРОНАВИРУС, АВИАПЕРЕЛЕТЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]