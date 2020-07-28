Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Казахстане стабилизировалась - глава Минздрава

В Казахстане снижается количество зарегистрированных случаев COVID-19, возможно поэтапное смягчение карантина, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.
"Ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизировалась на уровне в среднем 1600 человек в сутки. Также наблюдается снижение занятости коек на 43%, из них реанимационных на 27%. Возросло число выздоровевших до 63%. Таким образом, достигнуто снижение основных показателей нагрузки на систему здравоохранения", - сказал Цой на заседании правительства во вторник.
По его словам, за три недели строгого карантина, с 5 июля, процент занятости коек снизился с 90% до 47%.
"Отмечается снижение зарегистрированных случаев с момента введения строгих ограничительных мер до 29%. За три недели карантина показатель репродуктивности инфекции снизился с 1,2 до 0,99. Таким образом, вышеуказанная положительная динамика основных показателей нагрузки на систему здравоохранения свидетельствует о возможности поэтапного смягчения карантинных мер", - добавил глава Минздрава.
По последним данным, в стране подтверждено 84 тыс. 648 случаев заражения коронавирусной инфекцией, вылечились 54 тыс. 404 человека, 610 умерли.
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