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СНГ 28.07.2020 09:56

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Казахстане стабилизировалась - глава Минздрава

В Казахстане снижается количество зарегистрированных случаев COVID-19, возможно поэтапное смягчение карантина, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.

"Ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизировалась на уровне в среднем 1600 человек в сутки. Также наблюдается снижение занятости коек на 43%, из них реанимационных на 27%. Возросло число выздоровевших до 63%. Таким образом, достигнуто снижение основных показателей нагрузки на систему здравоохранения", - сказал Цой на заседании правительства во вторник.

По его словам, за три недели строгого карантина, с 5 июля, процент занятости коек снизился с 90% до 47%.

"Отмечается снижение зарегистрированных случаев с момента введения строгих ограничительных мер до 29%. За три недели карантина показатель репродуктивности инфекции снизился с 1,2 до 0,99. Таким образом, вышеуказанная положительная динамика основных показателей нагрузки на систему здравоохранения свидетельствует о возможности поэтапного смягчения карантинных мер", - добавил глава Минздрава.

По последним данным, в стране подтверждено 84 тыс. 648 случаев заражения коронавирусной инфекцией, вылечились 54 тыс. 404 человека, 610 умерли.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ, СТАБИЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]