Обострение американо-китайских отношений окажет негативное влияние на мировую обстановку - АР

Прогнозируемое ухудшение американо-китайских отношений может привести к негативным последствиям как для обеих стран, так и для всего мира в целом, считает агентство Associated Press (АР).
"Продолжающееся резкое ухудшение американо-китайских отношений создает риски для обеих стран и остального мира", - пишет агентство во вторник.
В то же время оно отмечает, что "с началом предвыборной президентской кампании в США все ставки делаются на то, что отношения с Китаем будут только ухудшаться".
АР предупреждает, что "на карту" поставлены такие проблемы, как торговля, технологии и безопасность.
В области торговли "обе страны уже понесли большие потери в ходе тарифной войны".
"Если переговоры, направленные на прекращение споров, провалятся, то мир может столкнуться с давлением, снижающим торговые обороты, в то время, когда мировая экономика начала оправляться от пандемии коронавируса", - говорится в публикации.
Агентство отмечает, что Соединенные Штаты являются крупнейшим экспортным рынком Китая, а Китай - это широчайший рынок для американских экспортеров, а также огромный рынок товаров и услуг, производимых в Китае американскими компаниями, "начиная с General Motors, и кончая Burger King".
Оно пишет, что если стороны не смогут преодолеть разногласия в торговле, "это будет ударом не только для их экспортеров, но и для других азиатских экономик, которые поставляют китайским фабрикам сырье и компоненты".
В сфере технологий от обострения отношений и введения ограничений на торговлю с Китаем могут серьезно пострадать американские компании, считает АП.
В частности, отмечается, что американские компании Apple, Dell, Hewlett-Packard и другие полагаются на китайские фабрики для сборки большинства своих смартфонов, компьютеров и другой бытовой электроники, а эти фабрики нуждаются в процессорных чипах и других компонентах из Соединенных Штатов, Японии, Тайваня и Европы.
Действия администрации Трампа, ограничивающие доступ китайского технологического гиганта Huawei к американским компонентам и технологиям, "угрожают нарушить эти потоки и стоить поставщикам, включая компании Кремниевой долины, миллиарды долларов потерянных доходов", предупреждает агентство.
Оно пишет, что обеспокоенность вызывает обострение отношений между двумя странами в военной области, которое концентрируется в Южно-Китайском море - "важнейшем водном пути, который является предметом территориальных претензий Китая и нескольких других азиатских государств", а также по проблеме Тайваня.
"Вашингтон в начале этого месяца повысил ставку, заявив, что он не признает большинство морских претензий Китая в Южно-Китайском море, а это является отходом от его предыдущей позиции отказа от участия в спорах о суверенитете", - напоминает АР.
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