Манат подешевел к евро и к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 28 июля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 28 июля ЦБА установил 1,9945 манат/1EUR (27 июля - 1,9898 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 28 июля ЦБА установил 0,0238 манат/1RUB (27 июля - 0,0237/1RUB).

Х.Насирзаде