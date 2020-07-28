Манат подешевел к евро и к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 28 июля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 28 июля ЦБА установил 1,9945 манат/1EUR (27 июля - 1,9898 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 28 июля ЦБА установил 0,0238 манат/1RUB (27 июля - 0,0237/1RUB).
Х.Насирзаде
Посол Азербайджана в Киеве и замглавы МИД Украины обсудили напряженность на армяно-азербайджанской границе
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 38 раз - Минобороны
Путин заявил Эрдогану о важности недопущения эскалации напряженности на армяно-азербайджанской госгранице
В Google разрешили сотрудникам при желании работать из дома до лета 2021 года
Пограничники Азербайджана пресекли контрабанду около 25 кг наркотиков
Число жертв коронавируса в мире приблизилось к 654 тыс., число инфицированных - 16,4 млн
ИВ Ленкорани направит около 2 млн манатов на капремонт и благоустройство города
ГААД получит свыше 13 млн манатов на строительство дороги в Габалинском районе
ИВ Кюрдамирского района направит около 1,5 млн манатов на реконструкцию 8 улиц
Обострение американо-китайских отношений окажет негативное влияние на мировую обстановку - АР
Спецпредставитель США по Ирану обсудит продление эмбарго на поставки оружия Тегерану с властями Эстонии и Великобритании
В Армении за сутки 239 заражений COVID-19, скончались десять человек
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Банк Республика продемонстрировал успешные финансовые результаты за первое полугодие
Кредиты до 100 тыс. манат для малого и среднего бизнеса - от AccessBank!
В Баку в преддверии Дня Военно-Морского флота России открылась онлайн-фотовыставка
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб