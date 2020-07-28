Число заражений COVID-19 в Грузии увеличилось до 1 тыс. 145

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у восьми человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 1 тыс. 145, сообщает во вторник грузинский Минздрав.

По данным ведомства, в режиме карантина находятся 6 тыс. 459 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 353 человека. Выздоровели 927, скончались от коронавирусной инфекции 16 человек.