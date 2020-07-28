Пограничники Азербайджана пресекли контрабанду около 25 кг наркотиков

Пограничники Азербайджана пресекли на юге страны попытку контрабанды наркотиков общим весом 24,635 кг, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы (ГПС).
"21 июля в районе 02:43 пограничники погранзаставы села Сым Астаринского района зафиксировали передвижение на азербайджано-иранской границе двух неизвестных людей. В ходе задержания неизвестных при попытке к бегству были конфискованы два рюкзака. Задержанные были опознаны как Тебриз Гулиев Азизага оглы (1993 года рождения) и Шахин Набатзаде Ибрат оглы (1995 года рождения), жители Астаринского района. В ходе проверки рюкзаков нарушителей в них было обнаружено и конфисковано 19,625 кг наркотических средств и 1,05 тыс. таблеток (2 кг "метамфетамина", 12,625 кг героина, 5 кг опиума, 1,05 тыс. таблеток Прегабалин)", - отмечается в сообщении.
По данным ГПС, 22 июля пограничники погранзаставы близ села Бахрамтапа Имишлинского района заметили подозрительное поведение одного человека. Во время его задержания при попытке бегства при нем был обнаружен сверток. "Задержанный был опознан как Эльвин Мамедов Видади оглы, житель села Агабейли Агджабединского района, 1982 года рождения. В ходе проверки свертка было обнаружено и изъято 5,1 кг опиумоподобного вещества", - отмечается в сообщении.
ГПС отмечает, что по обоим фактам было возбуждено уголовное дело, все задержанные арестованы. Оперативно-следственные мероприятия по данному делу продолжаются.
Х.Насирзаде
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