В Армении за сутки 239 заражений COVID-19, скончались десять человек

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 239 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 37 тыс. 629, сообщает во вторник единый информационный центр республики.
По данным центра, за сутки скончались десять пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов с начала пандемии в Армении достигло 942 человек. "Из них 719 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 223 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.
Выздоровели после болезни 27 тыс. 357 человек (+692 за сутки).
За минувшие сутки в Армении сделан 1061 тест на COVID-19.
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