Muganbank сократил в I полугодии активы на 10,4%, убыток – на 81%

ОАО "Muganbank" сократил в I-ом полугодии 2020 года активы на 10,4% - до 591,807 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель на 30 июня 2020 года составил 356,252 млн манатов (спад по сравнению с показателем на конец 2019 года на 2,7% - ИФ). При этом портебительские кредиты на начало июля оцениваются в 36,177 млн манатов (спад на 34,2%), бизнес-кредиты – 210,792 млн манатов (рост на 1,1%)

Обязательства банка на конец отчетного периода равны 505,712 млн манатов (спад на 11,9%). Депозиты в банке оцениваются в 235,419 млн манатов (спад на 29,7%), в том числе вклады населения – 191,894 млн манатов (спад на 19,8%).

Капитал банка на начало июля составляет 86,095 млн манатов (спад на 1,1%), уставный капитал – 102,5 млн манатов (не изменился).

Чистый убыток банка по итогам деятельности в первом полугодии 2020 года составил 1 млн 880,77 тыс. манатов (спад на 81% по сравнению с январем-июнем 2019 года – ИФ).

Muganbank образован в ноябре 1992 года и входит в топ-15 банков Азербайджана. Акционерами банка являются 4 физических лица.

А.Мамедов