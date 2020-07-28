Muganbank сократил в I полугодии активы на 10,4%, убыток – на 81%

ОАО "Muganbank" сократил в I-ом полугодии 2020 года активы на 10,4% - до 591,807 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель на 30 июня 2020 года составил 356,252 млн манатов (спад по сравнению с показателем на конец 2019 года на 2,7% - ИФ). При этом портебительские кредиты на начало июля оцениваются в 36,177 млн манатов (спад на 34,2%), бизнес-кредиты – 210,792 млн манатов (рост на 1,1%)
Обязательства банка на конец отчетного периода равны 505,712 млн манатов (спад на 11,9%). Депозиты в банке оцениваются в 235,419 млн манатов (спад на 29,7%), в том числе вклады населения – 191,894 млн манатов (спад на 19,8%).
Капитал банка на начало июля составляет 86,095 млн манатов (спад на 1,1%), уставный капитал – 102,5 млн манатов (не изменился).
Чистый убыток банка по итогам деятельности в первом полугодии 2020 года составил 1 млн 880,77 тыс. манатов (спад на 81% по сравнению с январем-июнем 2019 года – ИФ).
Muganbank образован в ноябре 1992 года и входит в топ-15 банков Азербайджана. Акционерами банка являются 4 физических лица.
А.Мамедов
Посол Азербайджана в Киеве и замглавы МИД Украины обсудили напряженность на армяно-азербайджанской границе
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 38 раз - Минобороны
Путин заявил Эрдогану о важности недопущения эскалации напряженности на армяно-азербайджанской госгранице
В Google разрешили сотрудникам при желании работать из дома до лета 2021 года
Пограничники Азербайджана пресекли контрабанду около 25 кг наркотиков
Число жертв коронавируса в мире приблизилось к 654 тыс., число инфицированных - 16,4 млн
ИВ Ленкорани направит около 2 млн манатов на капремонт и благоустройство города
ГААД получит свыше 13 млн манатов на строительство дороги в Габалинском районе
ИВ Кюрдамирского района направит около 1,5 млн манатов на реконструкцию 8 улиц
Обострение американо-китайских отношений окажет негативное влияние на мировую обстановку - АР
Спецпредставитель США по Ирану обсудит продление эмбарго на поставки оружия Тегерану с властями Эстонии и Великобритании
В Армении за сутки 239 заражений COVID-19, скончались десять человек
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Банк Республика продемонстрировал успешные финансовые результаты за первое полугодие
Кредиты до 100 тыс. манат для малого и среднего бизнеса - от AccessBank!
В Баку в преддверии Дня Военно-Морского флота России открылась онлайн-фотовыставка
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб