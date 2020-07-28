Банк Республика продемонстрировал успешные финансовые результаты за первое полугодие

Банк Республика, один из крупнейших банков страны, обнародовал финансовые результаты за первое полугодие 2020 года. Согласно отчетности, несмотря на трудности вызванные пандемией COVID-19, Банк и во втором квартале продолжил динамичное развитие, и показал прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам второго квартала чистая прибыль банка увеличилась и достигла 4,5 млн. манатов. По сравнению с первым полугодием прошлого года, процентный доход вырос более чем на 21%, достигнув 38,3 миллионов манат. Согласно отчетности совокупный капитал банка увеличился на 19% и составил 83,9 млн. манатов, превышая регулятивную норму (50 млн. манатов) на 68%. Депозитный портфель банка составил 678,5 млн. манатов, чтоявляется одним из самых высоких показателей по объему депозитного портфеля среди банков страны. Это в очередной раз подтверждает доверие большого количества клиентов Банку Республика.

Не смотря на карантинные меры, введенные в связи спандемиейCOVID-19, Банк продолжил активное кредитование реального сектора, выдав за первое полугодие 125 миллионов манат. На конец отчетного периода показатель мгновенной ликвидности составил 71,9%, что в 2,4 раза превышает норму. Учитывая высокую ликвидность и отсутствие спроса на кредиты в долларах, Банк, для оптимизации своих процентных расходов, сократил валютные обязательства. На конец первого полугодия ликвидные активы составили 34% от общих активов банка. Что в свою очередь свидетельствует о высокой финансовой стабильности и платёжеспособности банка. Кроме того, коэффициент адекватности капитала I уровня составил 10,0%, а коэффициент адекватности совокупного капитала 14,7%, что выше нормы в 2 и 1,4 раза соответственно.

«Положительный финансовый результат в первом полугодие говорит о том, что даже в сложный период, когда весь мир столкнулся с угрозами, вызванные пандемией COVID-19 и резким падением цен на нефть, Банк Республика справляется с вызовами и оказывает своевременную и качественную поддержку клиентам и партнерам. Нашим приоритетом являются здоровье иблагополучие всех сотрудников, клиентов ипартнеров, имыпредпринимаем все необходимые меры для ихобеспечения. Стратегия технологической трансформации, реализуемая Банком, не только позволила выйти на новый уровень продаж банковских продуктов, но и обеспечила возможность организации дистанционной формы работы сотрудников и взаимодействия с клиентами в условиях пандемии. Мы имеем достаточный запас капитала и ликвидности на комфортном для Банка уровне и продолжаем работать, сохраняя высокое качество обслуживания как для корпоративных, так и для розничных клиентов». – отметил Председатель Правления «Банка Республика» Тариэль Исмайлов.

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