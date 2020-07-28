Посол Азербайджана в Киеве и замглавы МИД Украины обсудили напряженность на армяно-азербайджанской границе

Посол Азербайджана в Киеве Эльмира Ахундова в понедельник встретилась с заместителем министра иностранных дел Украины Василием Боднаром, сообщает пресс-служба МИД Украины.

«В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов, связанных с развитием украинской-азербайджанского стратегического партнерства и политике безопасности на Южном Кавказе, в частности недавнее обострение на границе между Азербайджаном и Арменией», - отмечается в сообщении.

МИД сообщает, что Боднар поблагодарил Ахундову за обращение к азербайджанской общине в Украине с призывом к сдержанности и взвешенности. «На сегодняшний день важно приложить все усилия для поддержания межнационального мира в Украине», - добавил Боднар.

Стороны констатировали общность взглядов по противодействию кампаниям по дезинформации, которые несут угрозу безопасности обеих стран.

Внешнеполитическое ведомство Украины отмечает, что дипломаты также обсудили практические шаги по углублению политического взаимодействия и реализации проектов в торгово-экономической сфере. Состоялся также обмен мнениями относительно активизации взаимодействия в рамках ГУАМ, где председательствует Азербайджан.

Х.Насирзаде