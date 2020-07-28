Черногория терпит катастрофические убытки в сфере туризма из-за COVID-19

Катастрофическая ситуация в туристической сфере складывается из-за COVID-19 в настоящее время в Черногории, сообщает во вторник белградская радиостанция Б-92 в репортаже из черногорского города Тивата.
Радиостанция отмечает, что границы Черногории с большинством стран остаются закрытыми, а из-за отсутствия туристов остается закрытой и половина гостиничного фонда, на пляжах - только местные отдыхающие.
Собеседники радиостанции констатируют, что в этом сезоне туристов в Черногории на 90% меньше, чем прежде, при том, что многие люди в стране целиком и полностью зависят от туристической сферы.
В Черногории в настоящий момент действуют "зеленый" и "желтый" списки для иностранцев. В первый входят 11 стран ЕС, а также Норвегия и Швейцария, туристы оттуда могут приезжать в страну беспрепятственно, во второй - балканские соседи: Босния и Герцеговина, Албания, автономный край Косово и Метохия, а также Израиль, Канада и Сингапур. Туристам оттуда на границе необходимо представить отрицательный тест на COVID-19, сделанный максимум за 48 часов до прилета.
Тем не менее, большинство иностранцев, которые сейчас приезжают в Черногорию в том числе и из России, имеют двойное гражданство или вид на жительство, либо недвижимость в этой стране.
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