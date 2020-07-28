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Регион 28.07.2020 16:16

ЦБ Армении сохранил ставку рефинансирования на уровне 4,5% годовых

Совет Центрального банка Армении на заседании во вторник принял решение оставил неизменной ставку рефинансирования на уровне 4,5% годовых.

"Информируем вас, что на заседании 28 июля Совет ЦБ принял решение оставить ставку рефинансирования без изменений, установив ее на уровне 4,5%", - сообщила пресс-служба регулятора.

В последний раз центробанк снижал ставку рефинансирования 16 июня - на 0,5 процентного пункта. Тогда отмечалось, что в мае 2020 года в стране была зафиксирована дефляция 0,1% (в мае 2019 года - дефляция 0,4%), в результате чего годовая инфляция составила 1,2%.

Между тем, Национальный статистический комитет республики со ссылкой на предварительные данные сообщил, что потребительские цены в Армении за шесть месяцев 2020 года выросли на 0,5%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЦЕНТРОБАНК, СТАВКА, РЕФИНАНСИРОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]