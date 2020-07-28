В Белоруссии за сутки выявлено 115 случаев коронавируса, пять пациентов скончались

В Белорусси на 28 июля зарегистрированы 67 тыс. 366 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве.
Прирост за последние сутки составил 115 случаев против 119 за предыдущие сутки.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 543 (на 27 июля - 538) пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.
На 28 июля выздоровели и выписаны 60 тыс. 669 пациентов (на 27 июля - 60 тыс. 492), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост выздоровевших за сутки составил 177 человек.
По данным Минздрава, всего проведено 1 млн 270,1 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию (на 27 июля - 1 млн 257,4 тыс.).
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