Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9945 RUR   0.0238 GBR   2.1858 TRY   0.2471

Цена на нефть

27.07   $/bbl WTI 41.60 0.31 Brent 43.41 0.07

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 28.07.2020 16:27

Жителей Греции обяжут носить маски в закрытых общественных местах

В Греции станет обязательным использование масок в большинстве закрытых общественных мест в качестве меры сдерживания распространения коронавируса COVID-19, сообщило во вторник британское издание The Guardian со ссылкой на министерство защиты граждан Греции.

По данным министерства, такая мера вступит в силу в среду 29 июля.

The Guardian отмечает, что это решение последовало в связи с небольшой вспышкой коронавируса в стране во второй половине июля.

Издание напоминает, что 10 дней назад органы здравоохранения обязали носить маски покупателей в супермаркетах. Кроме того, использование масок обязательно в общественном транспорте. Массовое отмечание народных праздников в стране запрещено до конца июля.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с 21 по 27 июля суточный прирост выявленных заражений COVID-19 в среднем составил 30 в то время, как с 8 по 15 июля за сутки их выявляли около 25.

Всего с начала эпидемии в Греции диагностировали более 4,2 тыс. случаев заражения, причем 202 инфицированных скончались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРЕЦИЯ, КОРОНАВИРУС, МАСКИ


Похожие новости


Полиция Греции выписала штрафы на 4,2 млн евро за нарушение режима изоляции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]