Жителей Греции обяжут носить маски в закрытых общественных местах

В Греции станет обязательным использование масок в большинстве закрытых общественных мест в качестве меры сдерживания распространения коронавируса COVID-19, сообщило во вторник британское издание The Guardian со ссылкой на министерство защиты граждан Греции.
По данным министерства, такая мера вступит в силу в среду 29 июля.
The Guardian отмечает, что это решение последовало в связи с небольшой вспышкой коронавируса в стране во второй половине июля.
Издание напоминает, что 10 дней назад органы здравоохранения обязали носить маски покупателей в супермаркетах. Кроме того, использование масок обязательно в общественном транспорте. Массовое отмечание народных праздников в стране запрещено до конца июля.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, с 21 по 27 июля суточный прирост выявленных заражений COVID-19 в среднем составил 30 в то время, как с 8 по 15 июля за сутки их выявляли около 25.
Всего с начала эпидемии в Греции диагностировали более 4,2 тыс. случаев заражения, причем 202 инфицированных скончались.
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