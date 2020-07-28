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Регион 28.07.2020 16:48

Идет работа над возможной поставкой второй партии С-400 Турции - Чемезов

Россия прорабатывает возможность поставки второй партии систем противовоздушной обороны С-400 Турции, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Досрочно было выполнено обязательство и поставка осуществлена ЗРК С-400 "Триумф" в Турцию, это первый контракт подобного масштаба в страну НАТО, сумма контракта составила 2,5 миллиарда долларов. Сейчас мы отрабатываем возможную вторую часть поставки", - заявил Чемезов, докладывая президенту РФ Владимиру Путину о результатах деятельности госкорпорации во вторник.

С-400 - зенитная ракетная система дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Стоит на вооружении ВС России. Применяется, в частности, для обороны российских военных баз в Сирии.

16 марта в интервью "Интерфаксу" глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев заявил, что Турция сама примет решение, когда ставить купленные у России С-400 на дежурство.

"Мы никоим образом на это не влияем, не можем ни подталкивать, ни тормозить. Системы переданы, боевые расчеты обучены", - заявил он.

Шугаев тогда сказал, что Россия рассчитывает в обозримом будущем договориться о поставке Турции дополнительной партии С-400.

Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона С-400. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.

Передача поставленных Турции С-400 другому государству без разрешения России невозможна, заявила 30 июня "Интерфаксу" официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Мария Воробьева.

Так она прокомментировала инициативу сенатора-республиканца Джона Тьюна, который согласно Defense News, заявил, что США могли бы купить С-400 у Турции, тем самым разрешив ряд противоречий с Анкарой.

"Для осуществления вывоза продукции военного назначения покупатель нашей техники должен представить российской стороне сертификат конечного пользователя. Поэтому её передача или реэкспорт третьим странам без официального разрешения российской стороны невозможны", - заявила Воробьева.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, С/400


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