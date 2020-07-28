Министерство обороны Белоруссии опровергло информацию о переводе в Минск 70% личного состава 103 мобильной бригады, дислоцированной в Витебске.

"Пишут, что "70% личного состава 103 мобильной бригады с 18 июля находятся в Минске. Будут находится и после выборов. Им отданы соответствующие приказы". Трудно представить, где можно спрятать больше полутора тысяч бравых десантников (и это только из одной бригады), а главное - зачем их прятать?" - говорится в сообщении на официальном Telegram-канале Минобороны.

В ведомстве напомнили, что 1-2 августа в Минске пройдут праздничные мероприятия к Дню ВДВ. "Голубые береты из Витебска в столицу тоже прибыли, их меньше батальона - вполне достаточно, чтобы выступить на празднике 1 августа", - отмечается в сообщении.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа. В июле президент страны Александр Лукашенко провел инспекцию подразделений сил быстрого реагирования - 16 июля он посетил 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду, 24 июля - 5-ю отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке, во вторник 28 июля - бригаду спецназа внутренних войск МВД, которая базируется в Уручье в Минске.