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СНГ 28.07.2020 17:54

Минобороны Белоруссии опровергло информацию о переводе в Минск 1,5 тысяч десантников "под выборы"

Министерство обороны Белоруссии опровергло информацию о переводе в Минск 70% личного состава 103 мобильной бригады, дислоцированной в Витебске.

"Пишут, что "70% личного состава 103 мобильной бригады с 18 июля находятся в Минске. Будут находится и после выборов. Им отданы соответствующие приказы". Трудно представить, где можно спрятать больше полутора тысяч бравых десантников (и это только из одной бригады), а главное - зачем их прятать?" - говорится в сообщении на официальном Telegram-канале Минобороны.

В ведомстве напомнили, что 1-2 августа в Минске пройдут праздничные мероприятия к Дню ВДВ. "Голубые береты из Витебска в столицу тоже прибыли, их меньше батальона - вполне достаточно, чтобы выступить на празднике 1 августа", - отмечается в сообщении.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа. В июле президент страны Александр Лукашенко провел инспекцию подразделений сил быстрого реагирования - 16 июля он посетил 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду, 24 июля - 5-ю отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке, во вторник 28 июля - бригаду спецназа внутренних войск МВД, которая базируется в Уручье в Минске.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, МИНОБОРОНЫ, ДЕСАНТНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]