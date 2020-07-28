ИВ Масаллинского района направит около 750 тыс. манатов на ремонт дорог

Исполнительная власть Масаллинского района привлекла ООО "Birlik-3A" для ремонта асфальтобетонных дорог внутри города.
Согласно данным сайта www.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 747,671 тыс. манатов.
Х.Насирзаде
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