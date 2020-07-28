Казахстан планирует возобновить авиасообщение с Таиландом, Грузией и Турцией с 10 августа

Казахстанские власти рассматривают возможность возобновления авиарейсов в Таиланд, Грузию и Турцию с 10 августа, сообщил председатель комитета индустрии туризма министерства культуры и спорта Казахстана Дастан Рыспеков.
"С учетом улучшения эпидемиологической обстановки в настоящее время прорабатываются вопросы по восстановлению авиасообщений с рядом стран, в том числе в августе планируется открыть рейсы в Таиланд и Грузию", - сказал Рыспеков на брифинге в Нур-Султане во вторник.
"Все зависит от эпидситуации, как в нашей стране, так и в странах - партнерах. На сегодня рассматривается вопрос - с 10 августа восстановление рейсов, но все зависит от ситуации", - сказал он, уточнив, что речь идет о Турции, Таиланде, Грузии.
Рыспеков заметил, что с 20 июня по 4 июля, пока были разрешены полеты в Турцию, турецкая сторона приняла более 600 туристов из Казахстана. "К сожалению, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки рейсы в Турцию были временно приостановлены", - напомнил Рыспеков.
Ранее сообщалось, что казахстанская авиакомпания Air Astana отложила возобновление полетов в Грузию по решению грузинских властей. Первоначально планировалось, что Air Astana начнет летать в Грузию с 1 июля.
Казахстан приостановил регулярное авиасообщение с введением чрезвычайного положения в стране с 16 марта по 11 мая из-за пандемии COVID-19. Поэтапное возобновление международного авиасообщения планировалось с 20 июня, с 25 мая были возобновлены внутренние авиарейсы.
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