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ТЭК 28.07.2020 15:36

Нефтяные цены меняются разнонаправленно, Brent подорожала до $43,59 за баррель

Цены на нефть эталонных марок не демонстрируют единой динамики в ходе торгов во вторник.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:10 составляет $43,59 за баррель, что на $0,18 (0,41%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,05 (0,12%) - до $41,55 за баррель.

Инвесторы оценивают новый пакет мер поддержки экономики США, представленный республиканцами накануне. Инициатива, в частности, предусматривает сокращение размера надбавки к пособиям по безработице с $600 в неделю до $200 в неделю.

Однако государственные расходы, скорее всего, поддержат потребительские расходы в тот момент, когда восстановление нефтяного спроса, по всей видимости, остановилось, отмечает S&P Global Platts.

В центре внимания трейдеров также находится стартующее во вторник двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого, как ожидается, американский Центробанк подтвердит приверженность сохранению близких к нулю процентных ставок в течение длительного времени.

"Нефтяной рынок продолжит получать поддержку за счет "голубиной" политики Федрезерва, которая способствует ослаблению доллара", - отмечают эксперты AxiCorp.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), в понедельник упал до минимума с июня 2018 года.

Тем временем, страны ОПЕК+ с августа начнут постепенно наращивать добычу, и это вызывает нервозность на рынке, учитывая, что в ряде стран - от Китая до Испании и Германии - фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, пишет MarketWatch.

Кроме того, по данным Vortexa, объем нефти в плавучих хранилищах сейчас в 3,4 раза выше, чем годом ранее, что по-прежнему говорит о наличии избыточных запасов.

"Риск в том, что "голубиные" заявления Федрезерва на этой неделе могут подтолкнуть к росту цены рискованных активов, в том числе, сырьевых товаров", - отмечает аналитик по сырьевым рынкам Australia & New Zealand Banking Group Дэниэль Хайнс.

"Это станет проблемой для инвесторов, которые видят, что базовые для нефтяного рынка факторы остаются довольно слабыми", - цитирует Хайнса агентство Bloomberg.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДЕНЬ, ЦЕНА


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