Baki Telefon Rabitesi направит около 1 млн манатов на закупку оборудования для продолжения работ по внедрению GPON

ООО "Baki Telefon Rabitesi" (Бакинская телефонная связь) направит более 943 тыс. манатов на закупку товаров и материалов для продолжения работ по внедрению технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network) и осмотра существующей сети.

Как отмечается в материалах на сайте www.tender.gov.az, контракт на выполнение указанных работ подписан с ООО «Touchess». Стоимость договора составляет 943 тыс. 912,27 манатов.

Технология GPON (Гигабитная пассивная оптическая сеть), обеспечиваемая оптико-волоконными линиями, имеет такие преимущества как скорость до 100 Мбит/с, бесперебойное подключение к Интернету и отсутствие телефонных линий.

ООО "Baki Telefon Rabitesi" предоставляет услуги бесперебойной телефонной связи, радиосвязи, широкополосного интернета и другие виды современных телекоммуникационных услуг на территории Баку государственным органам и органам управления, предприятиям и организациям, иностранным юридическим лицам и их представительствам и населению.

Н.Аббасова