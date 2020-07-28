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Транспорт и связь 28.07.2020 15:36

Baki Telefon Rabitesi направит около 1 млн манатов на закупку оборудования для продолжения работ по внедрению GPON

ООО "Baki Telefon Rabitesi" (Бакинская телефонная связь) направит более 943 тыс. манатов на закупку товаров и материалов для продолжения работ по внедрению технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network) и осмотра существующей сети.

Как отмечается в материалах на сайте www.tender.gov.az, контракт на выполнение указанных работ подписан с ООО «Touchess». Стоимость договора составляет 943 тыс. 912,27 манатов.

Технология GPON (Гигабитная пассивная оптическая сеть), обеспечиваемая оптико-волоконными линиями, имеет такие преимущества как скорость до 100 Мбит/с, бесперебойное подключение к Интернету и отсутствие телефонных линий.

ООО "Baki Telefon Rabitesi" предоставляет услуги бесперебойной телефонной связи, радиосвязи, широкополосного интернета и другие виды современных телекоммуникационных услуг на территории Баку государственным органам и органам управления, предприятиям и организациям, иностранным юридическим лицам и их представительствам и населению.

Н.Аббасова

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: BTRIB, ОБОРУДОВАНИЕ, КОНТРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]