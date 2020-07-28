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СНГ 28.07.2020 19:39

Белорусский спецназ продемонстрировал Лукашенко разгон уличной акции с использованием водометов

Батальон бригады спецназа внутренних войск МВД продемонстрировал президенту Белоруссии Александру Лукашенко показательную тренировку по разгону уличной акции протеста.

Фрагмент тактико-специального занятия с батальоном специального назначения был показан в выпуске новостей телеканала "Беларусь 1".

"Участники акций протеста" выкрикивали непонятные лозунги, размахивали флагами. Их подавление проводилось с использованием водометов, заградительных спецмашин и дымовых шашек.

В июле президент страны Александр Лукашенко провел инспекцию подразделений сил быстрого реагирования - 16 июля он посетил 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду, 24 июля - 5-ю отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке, во вторник 28 июля - бригаду спецназа внутренних войск МВД, которая базируется в Уручье в Минске.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СПЕЦНАЗ, АКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]