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Здравоохранение 28.07.2020 15:48

В Азербайджане за сутки выявлено 412 новых случаев COVID-19, 7 человек скончались

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 412 человек, сообщает оперативный штаб.

"В тоже время вылечились 631 человек", - подчеркивает штаб.

Оперштаб сообщает, что за сутки скончались 7 человек, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Таким образом, общее число зараженных достигло 30 858, число вылечившихся – 23 873, скончались - 430.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 6,555 тыс. человек", - подчеркивает штаб.

За прошедшие сутки в стране было проведено 8,429 тыс. тестов на коронавирус, всего проведено 698,815 тыс. тестов.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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