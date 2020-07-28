В Азербайджане за сутки выявлено 412 новых случаев COVID-19, 7 человек скончались

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 412 человек, сообщает оперативный штаб.

"В тоже время вылечились 631 человек", - подчеркивает штаб.

Оперштаб сообщает, что за сутки скончались 7 человек, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Таким образом, общее число зараженных достигло 30 858, число вылечившихся – 23 873, скончались - 430.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 6,555 тыс. человек", - подчеркивает штаб.

За прошедшие сутки в стране было проведено 8,429 тыс. тестов на коронавирус, всего проведено 698,815 тыс. тестов.

Х.Насирзаде