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Регион 28.07.2020 15:58

Иран проводит учения на юге страны, готовится отражать угрозы со стороны американских авианосцев

Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) при участии ополчения "Басидж" во вторник начал учения в районе Ормузского пролива и Персидского залива, готовясь бороться с возможными угрозами со стороны авианосцев США, сообщает агентство "Тасним".

Отмечается, что за учениями "Великий Пророк 14", проходящими в провинции Хормозган, будет наблюдать первый иранский военный спутник "Нур".

В ходе учений ВМС КСИР и его аэрокосмические силы будут отрабатывать как наступательные, так и оборонительные операции, проводить ракетные пуски, в том числе противокорабельных ракет дальнего радиуса действия и ракет типа "земля-море", использовать беспилотники и устанавливать мины. КСИР будет запускать ракеты с вертолетов и учиться прерывать связь между кораблями потенциального противника.

По словам представителя КСИР, кроме того, военные будут испытывать системы защиты от баллистических и крылатых ракет и тренироваться вести боевые действия в условиях биологической войны.

В свою очередь агентство Associated press (AP) сообщает со ссылкой на иранские СМИ, что в ходе этих маневров вертолет КСИР выпустил ракету по построенной ранее модели американского авианосца типа "Нимиц", который, по данным AP, иранцы отбуксировали в Ормузский пролив в минувшие выходные.

Кроме этого, отмечает агентство, на палубу модели авианосца высаживался по канатам с вертолета иранский спецназ, а на других кадрах, распространенных иранским телевидением, видно, как скоростные катера окружают модель.

Ранее агентство сообщало, что в то время как реальный авианосец типа "Нимиц" составляет 300 м в длину и 75 м в ширину, его иранская копия - 200 м в длину и 50 в ширину. На палубе модели корабля можно было заметить 16 моделей самолетов.

В ВМС США, на фоне информации о строительстве макета авианосца, ранее заверили, что американские военные способны защитить себя от любой угрозы на море. В свою очередь официальный представитель Пентагона Ребекка Ребарих отказалась строить предположения, чего пытается достичь Иран, используя в учениях этот макет. В то же время она заверила, что "США не добиваются конфликта в регионе".

По данным AP, в конце минувшей недели из Индийского океана в ближневосточные воды вошел американский авианосец "Нимиц": он должен сменить авианосец "Дуайт Эйзенхауэр", который находится в Аравийском море, а в начале прошлой неделе проходил через Ормузский пролив.

Но неясно, будет ли и авианосец "Нимиц" проходить через пролив.

AP также напоминает, что в феврале 2015 года иранцы проводили маневры с использованием подобной модели авианосца США. Тогда скоростные катера Ирана атаковали цель при помощи пушек и ракет, а макет корабля был уничтожен ракетами класса "земля-море".

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Тэги: ИРАН, УЧЕНИЯ, АВИАНОСЦЫ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ


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