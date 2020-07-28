Азербайджан ведет переговоры с РФ по открытию специальных авиарейсов – глава AZAL

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) с 15 марта из-за коронавируса COVID-19 доставили в Азербайджан более 23 тыс. азербайджанских граждан, заявил президент AZAL Джахангир Аскеров.

«С 15 марта до сих пор AZAL осуществил 239 чартерных рейсов, посредством которых доставил на родину свыше 23 тыс. граждан Азербайджана», - сказал Аскеров на встрече во вторник руководителей гражданской авиации и турсектора.

Аскеров также напомнил, что AZAL и некоторые иностранные авиакомпании в период пандемии начали выполнять из Баку специальные международные рейсы по наиболее востребованным направлениям – Стамбул, Лондон, Берлин, Дубай и Минск.

«В связи с продлением в Азербайджане карантинного режима и закрытия границ до 31 августа все аэропорты страны закрыты для выполнения регулярных пассажирских авиарейсов. Вместе с тем, AZAL ведет переговоры с рядом государств, в том числе и с Россией, по выполнению специальных рейсов», - сообщил Аскеров.

Президент AZAL также сообщил, что с учетом пожеланий туристических компаний, озвученных в ходе видеоконференции накануне данной встречи, национальный перевозчик Азербайджана с 1 августа откроет офлайновые продажи для прямых агентов в Азербайджане через Глобальную дистрибьюторскую систему (GDS).

«Следует понимать, что основным источником дохода для туроператоров должна быть не только продажа авиабилетов, но и продажа готовых туристических пакетов, как в остальном мире. Исходя из опыта других стран, в первую очередь необходимо обратить внимание на развитие внутреннего туризма в постпандемический период, а AZAL сделает Азербайджан более доступной для путешествий иностранных туристов», - отметил он.

Н.Аббасова