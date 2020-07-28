Bank BTB увеличил в I полугодии активы на 5,5%, убыток превысил 100 тыс. манатов

Азербайджанский Bank "BTB" увеличил в первом полугодии 2020 года активы на 5,5% - до 360,162 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель на 30 июня 2020 года составил 209,92 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2020 года на 1,6% - ИФ).

Обязательства банка равны 296,166 млн манатов (рост на 6,7%). Депозиты в банке на конец отчетного периода составили 134,437 млн манатов (рост на 0,8%).

Капитал банка на начало июля равен 63,996 млн манатов (рост на 0,04%), уставный капитал – 66,45 млн манатов (не изменился).

Чистый убыток банка по итогам января-июня составил 107 тыс. манатов против чистой прибыли в 895 тыс. манатов по итогам первого полугодия 2019 года.

ОАО Bank "BTB" в апреле 2010 года получил лицензию на банковскую деятельность в Азербайджане. Акционерами банка являются три физических лица.

А.Мамедов