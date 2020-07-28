Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в луганском Северодонецке - указ

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом постановил образовать военно-гражданскую администрацию (ВГА) города Северодонецк Луганской области.

Соответствующий указ №297/2020 от 28 июля опубликован на сайте главы государства.

В связи с этим командующему Объединенными силами, главе Луганской областной государственной администрации поручено осуществить меры, связанные с образованием военно-гражданской администрации.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, 27 июля Зеленский постановил образовать военно-гражданскую администрацию города Лисичанск Луганской области.

Закон "О военно-гражданских администрациях" вступил в силу в конце февраля 2015 года.

Лисичанск и Северодонецк - одни из немногих населенных пунктов Луганской области, подконтрольных Киеву.