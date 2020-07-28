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СНГ 28.07.2020 19:04

Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в луганском Северодонецке - указ

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом постановил образовать военно-гражданскую администрацию (ВГА) города Северодонецк Луганской области.

Соответствующий указ №297/2020 от 28 июля опубликован на сайте главы государства.

В связи с этим командующему Объединенными силами, главе Луганской областной государственной администрации поручено осуществить меры, связанные с образованием военно-гражданской администрации.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, 27 июля Зеленский постановил образовать военно-гражданскую администрацию города Лисичанск Луганской области.

Закон "О военно-гражданских администрациях" вступил в силу в конце февраля 2015 года.

Лисичанск и Северодонецк - одни из немногих населенных пунктов Луганской области, подконтрольных Киеву.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, СЕВЕРОДОНЕЦК, ВГА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]