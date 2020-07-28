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Карабахский конфликт 28.07.2020 16:45

Попытки Армении выдвинуть предусловия для переговоров по Карабаху и изменить их формат недопустимы - МИД Азербайджана

Официальный Баку считает недопустим попытки Армении выдвинуть предусловия для проведения переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, заявила глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«Политические и противоречивые заявления руководства Армении, направленные на преднамеренное нарушение формата и сути переговорного процесса, ясно демонстрируют, что Ереван пытается укрепить статус-кво на основе оккупации. Однако, мы хотели бы подчеркнуть, что попытки агрессора Армении навязать какие-либо условия по переговорам и изменить их формат недопустимы», - заявила Абдуллаева агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Она отметила, что военная провокация, совершенная армянскими вооруженными силами 12 июля в направлении Товузского района Азербайджана на международной границе двух стран, была еще «одним заранее запланированным актом агрессии, вся ответственность которой лежит на политическом и военном руководстве Армении».

«Еще раз хочу подчеркнуть, что нынешний статус-кво неприемлем. При этом Армения, которая совершает военные провокации, нарушает режим перемирия, держит на прицеле гражданское население, ответственна за рост напряженности в регионе, не имеет ни малейшего права требовать соблюдение режима прекращения огня или заявлять о необходимости воздержания от провокационных действий», - подчеркнула Абдуллаева.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИД, АРМЕНИЯ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]