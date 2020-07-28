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Финансы 28.07.2020 16:49

CEO AccessBank стал главой профильного комитета в AmCham

Председатель правления AccessBank Анар Гасанов избран главой Комитета по банковскому делу, финансам и страхованию Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham).

«Комитет поддерживает и продвигает интересы членов AmCham в сфере банковского, финансового и страхового права. Он выступает платформой для обсуждения вопросов, затрагивающих финансовый сектор, а также защищает и продвигает интересы сектора, работая вместе с правительством страны и регулирующими органами. AmCham является самой большой бизнес ассоциацией страны, объединяющей более 300 компаний, работающих в разных секторах экономики", - отмечается в сообщении банка.

Гасанов имеет 17-летний опыт работы в сфере поддержки и развития микро-, малого и среднего, а также корпоративного и розничного бизнеса. Он работает в AccessBank с сентябре 2002 года в качестве специалиста по микрокредитованию. С июня 2018 года Гасанов является председателем правления AccessBank.

AccessBank действует в Азербайджане с 2002 года и входит в десятку ведущих банков страны. Все акционеры банка – иностранные банки и финансовые институты.

AmCham Azerbaijan, созданная в 1996 году, является некоммерческой бизнес- ассоциацией, объединяющей в себе компании, действующие во всех секторах экономики Азербайджана. Основная цель данной организации заключается в улучшении бизнес-климата в Азербайджане и в создании моста между правительством и частными сектором.

А.Мамедов 

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Тэги: БАНК, ПАЛАТА, РУКОВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]