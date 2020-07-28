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Ограничения на въезд в ЕС для приезжих из большинства стран мира сохранятся в связи с COVID-19 еще минимум на две недели

ЕС намерен оставить внешние границы закрытыми для большинства приезжих из других стран как минимум еще на две недели, сообщили во вторник агентству Bloomberg на условиях анонимности собеседники, знакомые с ситуацией.

По их данным. ЕС рассматривает возможность сокращения "белого" списка стран (то есть жители которых могут въезжать на территорию союза беспрепятственно) до 13 стран: Австралии, Алжира, Грузии, Канады, Китая, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Таиланда, Туниса, Уругвая, Южной Кореи и Японии.

При этом не исключено, что Алжир и Марокко могут быть выведены из этого списка.

Комментируя ситуацию дипломатический источник в институтах ЕС в Брюсселе сообщил "Интерфаксу" во вторник, что "список третьих стран, резиденты которых могут быть допущены к поездкам в Европейский союз, обновляется каждые две недели, при этом очередной список рассматривается в настоящее время, в среду его будут обсуждать постпреды стран ЕС".

По его словам, "это решение полностью зависит от оценки государств-членов Европейского союза, и на данном этапе невозможно сказать, какие страны будут включены в список, и будут ли внесены изменения в предыдущий список".

"Все это входит в компетенцию государств ЕС, и их решения еще нет", - объяснил собеседник агентства.

"Что касается критериев, которым отвечает или не отвечает та или иная интересующая вас страна, чтобы быть включенной в список, на этот вопрос мы вам ответить не можем. Наши критерии были опубликованы. Они открыты. Вы можете к ним обратиться. На их основании можно судить о готовности той или иной страны обмениваться поездками со странами Европейского союза", - сказал дипломат в ответ на вопрос о том, каким критериям пока не соответствует Россия, чтобы попасть в один из очередных разрешительных списков.

Он отметил: "В любом случае, список будет носить рекомендательный характер, окончательное решение о допуске или недопуске путешественников из той или иной страны остается за конкретным государством ЕС, хотя мы, конечно, стремимся к координации в масштабах союза".

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Тэги: ЕС, ЗАРУБЕЖЬЕ, ПРИЕЗЖИЕ, РЕКОМЕНДАЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]