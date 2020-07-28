VTB Bank (Azerbaijan) в I полугодии увеличил активы на 7%

ОАО "VTB Bank (Azerbaijan)" увеличил в первом полугодии 2020 года активы на 7,1% - до 168,56 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Кредитный портфель банка на 30 июня 2020 года равен 70,464 млн манатов (рост на 13,5%).

Обязательства банка на конец отчетного периода составляют 106,866 млн манатов (рост на 10,1%), депозиты – 61,381 млн манатов (рост на 4,1%), в том числе вклады физических лиц – 33,379 млн манатов.

Капитал банка на начало июля 2020 года составил 61,693 млн манатов (рост на 2,3%), уставный капитал – 315,815 млн манатов (не изменился).

Чистая прибыль ОАО "VTB Bank (Azerbaijan)" по итогам деятельности в отчетный период составила 1,545 млн манатов.

Центральный банк Азербайджана в ноябре 2008 года одобрил сделку по приобретению российским Внешторгбанком (ВТБ) 51% акций азербайджанского AF-Bank. В структуре акционеров банка VTB Bank (Azerbaijan) в настоящее время 99,99% акций принадлежат ПАО Банк ВТБ, 0,01% - физическому лицу.

А.Мамедов