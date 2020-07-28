Суд в Ереване не разрешил бывшему генсеку ОДКБ Хачатурову покидать территорию Армении

На заседании суда во вторник по делу о свержении конституционного строя в 2008 году адвокат бывшего генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова Мигран Погосян попросил суд разрешить своему подзащитному на два дня отправиться в Грузию, где похоронены его родители и брат.

Судья Анна Данибекян отклонила ходатайство, отметив, что в связи с эпидемией коронавируса граждане, возвращающиеся в Армению из-за рубежа, должны самоизолироваться на 14 дней.

"Это может стать причиной затягивания судебного процесса. Могут также возникнуть объективные причины, препятствующие участию Хачатурова в судебном процессе", - заявила Данибекян.

Экс-президенту Армении Роберту Кочаряну, экс-министру обороны Сейрану Оганяну, экс-генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, экс-вице-премьеру Армену Геворкяну предъявлены обвинения в свержении конституционного строя во время событий 1 марта 2008 года, когда в результате столкновений между полицией и протестующими против итогов президентских выборов демонстрантами погибли десять человек, более 250 человек получили ранения.