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Регион 28.07.2020 20:38

Суд в Ереване не разрешил бывшему генсеку ОДКБ Хачатурову покидать территорию Армении

На заседании суда во вторник по делу о свержении конституционного строя в 2008 году адвокат бывшего генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова Мигран Погосян попросил суд разрешить своему подзащитному на два дня отправиться в Грузию, где похоронены его родители и брат.

Судья Анна Данибекян отклонила ходатайство, отметив, что в связи с эпидемией коронавируса граждане, возвращающиеся в Армению из-за рубежа, должны самоизолироваться на 14 дней.

"Это может стать причиной затягивания судебного процесса. Могут также возникнуть объективные причины, препятствующие участию Хачатурова в судебном процессе", - заявила Данибекян.

Экс-президенту Армении Роберту Кочаряну, экс-министру обороны Сейрану Оганяну, экс-генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, экс-вице-премьеру Армену Геворкяну предъявлены обвинения в свержении конституционного строя во время событий 1 марта 2008 года, когда в результате столкновений между полицией и протестующими против итогов президентских выборов демонстрантами погибли десять человек, более 250 человек получили ранения.

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Тэги: АРМЕНИЯ, СУД, ОДКБ, ЭКС/ГЕНСЕК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]