Число жертв COVID-19 в Казахстане достигло 793

В Казахстане от коронавирусной инфекции умерли 793 человека, из них 208 - в период с 20 по 26 июля, сообщила межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19 во вторник.

"Зарегистрированы 208 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции в Казахстане с 20 по 26 июля", - говорится в сообщении МВК.

В Нур-Султане жертвами коронавируса стали 10 человек, из них трое мужчин и семь женщин, в Алматы - 38 человек, в том числе 19 мужчин и 19 женщин.

"Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

"Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 793 случая с летальным исходом", - констатировали в МВК.

По состоянию на вторник, в Казахстане зарегистрировано 84 тыс. 648 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 54 тыс. 404 человека.