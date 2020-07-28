Джонсон увидел признаки второй волны коронавируса в Европе

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник заявил, что в некоторых европейских странах уже началась вторая волна коронавируса.

"Давайте внесем ясность относительно того, что происходит в Европе - у некоторых из наших европейских друзей. Боюсь, что мы начинаем видеть в некоторых местах признаки второй волны пандемии", - сказал Джонсон журналистам в Ноттингеме.

Он отметил, что Великобритания приняла "стремительные и решительные меры" на выходных, введя обязательный 14-дневный карантин для всех, приезжающих из Испании, которая является одним из самых популярных туристических направлений у британцев.

Подобное решение о карантине ранее раскритиковали как в Мадриде, так и в британской оппозиционной Лейбористской партии.

Премьер Испании Педро Санчес назвал решение "несбалансированным" и указал, что ситуация в некоторых частях его страны намного безопаснее, чем в ряде территорий Великобритании.

Накануне газета The Guardian писала, что в европейских странах все активнее готовятся на случай второй волны COVID-19 и рассматривают возможность вернуть некоторые ограничения.

К примеру, власти Каталонии заявили, что некоторые меры "локдауна" - положения, при котором останавливается общественная жизнь - могут вновь вернуть, если в будущем вспышки коронавируса будет невозможно взять под контроль в течение 10 дней. Почти 8 тыс. новых заражений было зарегистрировано в Каталонии за последние две недели, это половина среди всех случаев, выявленных за этот период в Испании.

В Германии представители здравоохранения заявили, что серьезно обеспокоены ростом случаев заражения за последнюю пару недель. Глава Минздрава Йенс Шпан заявил, что в стране вводится обязательное тестирование на коронавирус для тех, кто побывал на территориях, где наблюдается неблагоприятная обстановка.

Во Франции Минздрав призвал к осторожности после резкого роста случаев заражения среди молодежи. Молодых людей призывают не забывать носить маски, мыть руки чаще и соблюдать дистанцию.