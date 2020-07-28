Лукашенко заявил, что бессимптомно перенес коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что болел коронавирусом, но перенес заболевание "на ногах".
"Вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус", - заявил Лукашенко во вторник со ссылкой на заключение врачей, выданное накануне.
Президента цитирует госагентство БелТА.
Такое заявление он сделал на встрече с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности при посещении войсковой части 3214 внутренних войск МВД.
Лукашенко извинился перед аудиторией за свой хриплый голос. "Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно", - сказал он.
При этом президент порадовался, что ему удалось бессимптомно перенести заболевание. "Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец, и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус", - отметил Лукашенко.
Временной период, когда президент Белоруссии являлся носителем коронавирусной инфекции COVID-19, не уточняется.
Ранее Лукашенко неоднократно скептически отзывался о коронавирусе и называл его "коронапсихозом".
Как сообщалось, по данным Минздрава Белоруссии по состоянию на 28 июля, в республике зарегистрированы 67 тыс. 366 человек с положительным тестом на COVID-19. С выявленной коронавирусной инфекцией скончались 543 человека.
Лукашенко зарегистрирован кандидатом в президенты Белоруссии, выборы назначены на 9 августа.
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