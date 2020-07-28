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СНГ 28.07.2020 18:52

Лукашенко заявил, что бессимптомно перенес коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что болел коронавирусом, но перенес заболевание "на ногах".

"Вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус", - заявил Лукашенко во вторник со ссылкой на заключение врачей, выданное накануне.

Президента цитирует госагентство БелТА.

Такое заявление он сделал на встрече с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности при посещении войсковой части 3214 внутренних войск МВД.

Лукашенко извинился перед аудиторией за свой хриплый голос. "Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно", - сказал он.

При этом президент порадовался, что ему удалось бессимптомно перенести заболевание. "Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец, и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус", - отметил Лукашенко.

Временной период, когда президент Белоруссии являлся носителем коронавирусной инфекции COVID-19, не уточняется.

Ранее Лукашенко неоднократно скептически отзывался о коронавирусе и называл его "коронапсихозом".

Как сообщалось, по данным Минздрава Белоруссии по состоянию на 28 июля, в республике зарегистрированы 67 тыс. 366 человек с положительным тестом на COVID-19. С выявленной коронавирусной инфекцией скончались 543 человека.

Лукашенко зарегистрирован кандидатом в президенты Белоруссии, выборы назначены на 9 августа.

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Тэги: ЛУКАШЕНКО, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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