Нефтяные цены снижаются, Brent - $43,32 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов во вторник.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:40 составляет $43,32 за баррель, что на $0,09 (0,21%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,41 (0,99%) - до $41,19 за баррель.

Инвесторы оценивают новый пакет мер поддержки экономики США, представленный республиканцами накануне. Инициатива, в частности, предусматривает сокращение размера надбавки к пособиям по безработице с $600 в неделю до $200 в неделю.

Однако государственные расходы, скорее всего, поддержат потребительские расходы в тот момент, когда восстановление нефтяного спроса, по всей видимости, остановилось, отмечает S&P Global Platts.

В центре внимания трейдеров также находится стартующее во вторник двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого, как ожидается, американский Центробанк подтвердит приверженность сохранению близких к нулю процентных ставок в течение длительного времени.

"Нефтяной рынок продолжит получать поддержку за счет "голубиной" политики Федрезерва, которая способствует ослаблению доллара", - отмечают эксперты AxiCorp.

Тем временем, страны ОПЕК+ с августа начнут постепенно наращивать добычу, и это вызывает нервозность на рынке, учитывая, что в ряде стран - от Китая до Испании и Германии - фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, пишет MarketWatch.

Кроме того, по данным Vortexa, объем нефти в плавучих хранилищах сейчас в 3,4 раза выше, чем годом ранее, что по-прежнему говорит о наличии избыточных запасов.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IАТА), в свою очередь, сообщила, что мировой спрос на грузовые авиаперевозки, измеряемый в тонно-километрах, в июне сократился на 17,6% в годовом выражении после падения на 20,1% в мае.

В Европе показатель в прошлом месяце снизился на 27,9%, в Северной Америке - на 8,8%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 20%. Мощности, измеряемые в доступных тонно-километрах, в июне были на 34,1% ниже, чем годом ранее.

Мощности пассажирских авиарейсов на текущей неделе выросли на 2,6% по сравнению с предыдущей неделей, однако они остаются на 52% ниже прошлогоднего уровня, свидетельствуют данные исследовательской компании OAG.