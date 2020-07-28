Нефтяные цены снижаются, Brent - $43,32 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов во вторник.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:40 составляет $43,32 за баррель, что на $0,09 (0,21%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,41 (0,99%) - до $41,19 за баррель.
Инвесторы оценивают новый пакет мер поддержки экономики США, представленный республиканцами накануне. Инициатива, в частности, предусматривает сокращение размера надбавки к пособиям по безработице с $600 в неделю до $200 в неделю.
Однако государственные расходы, скорее всего, поддержат потребительские расходы в тот момент, когда восстановление нефтяного спроса, по всей видимости, остановилось, отмечает S&P Global Platts.
В центре внимания трейдеров также находится стартующее во вторник двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого, как ожидается, американский Центробанк подтвердит приверженность сохранению близких к нулю процентных ставок в течение длительного времени.
"Нефтяной рынок продолжит получать поддержку за счет "голубиной" политики Федрезерва, которая способствует ослаблению доллара", - отмечают эксперты AxiCorp.
Тем временем, страны ОПЕК+ с августа начнут постепенно наращивать добычу, и это вызывает нервозность на рынке, учитывая, что в ряде стран - от Китая до Испании и Германии - фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, пишет MarketWatch.
Кроме того, по данным Vortexa, объем нефти в плавучих хранилищах сейчас в 3,4 раза выше, чем годом ранее, что по-прежнему говорит о наличии избыточных запасов.
Международная ассоциация воздушного транспорта (IАТА), в свою очередь, сообщила, что мировой спрос на грузовые авиаперевозки, измеряемый в тонно-километрах, в июне сократился на 17,6% в годовом выражении после падения на 20,1% в мае.
В Европе показатель в прошлом месяце снизился на 27,9%, в Северной Америке - на 8,8%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 20%. Мощности, измеряемые в доступных тонно-километрах, в июне были на 34,1% ниже, чем годом ранее.
Мощности пассажирских авиарейсов на текущей неделе выросли на 2,6% по сравнению с предыдущей неделей, однако они остаются на 52% ниже прошлогоднего уровня, свидетельствуют данные исследовательской компании OAG.
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