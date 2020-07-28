Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9945 RUR   0.0238 GBR   2.1858 TRY   0.2471

Цена на нефть

27.07   $/bbl WTI 41.60 0.31 Brent 43.41 0.07

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 28.07.2020 18:58

Нефтяные цены снижаются, Brent - $43,32 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов во вторник.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:40 составляет $43,32 за баррель, что на $0,09 (0,21%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,41 (0,99%) - до $41,19 за баррель.

Инвесторы оценивают новый пакет мер поддержки экономики США, представленный республиканцами накануне. Инициатива, в частности, предусматривает сокращение размера надбавки к пособиям по безработице с $600 в неделю до $200 в неделю.

Однако государственные расходы, скорее всего, поддержат потребительские расходы в тот момент, когда восстановление нефтяного спроса, по всей видимости, остановилось, отмечает S&P Global Platts.

В центре внимания трейдеров также находится стартующее во вторник двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого, как ожидается, американский Центробанк подтвердит приверженность сохранению близких к нулю процентных ставок в течение длительного времени.

"Нефтяной рынок продолжит получать поддержку за счет "голубиной" политики Федрезерва, которая способствует ослаблению доллара", - отмечают эксперты AxiCorp.

Тем временем, страны ОПЕК+ с августа начнут постепенно наращивать добычу, и это вызывает нервозность на рынке, учитывая, что в ряде стран - от Китая до Испании и Германии - фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, пишет MarketWatch.

Кроме того, по данным Vortexa, объем нефти в плавучих хранилищах сейчас в 3,4 раза выше, чем годом ранее, что по-прежнему говорит о наличии избыточных запасов.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IАТА), в свою очередь, сообщила, что мировой спрос на грузовые авиаперевозки, измеряемый в тонно-километрах, в июне сократился на 17,6% в годовом выражении после падения на 20,1% в мае.

В Европе показатель в прошлом месяце снизился на 27,9%, в Северной Америке - на 8,8%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 20%. Мощности, измеряемые в доступных тонно-километрах, в июне были на 34,1% ниже, чем годом ранее.

Мощности пассажирских авиарейсов на текущей неделе выросли на 2,6% по сравнению с предыдущей неделей, однако они остаются на 52% ниже прошлогоднего уровня, свидетельствуют данные исследовательской компании OAG.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


Похожие новости


Нефть перешла к снижению, Brent подешевела до $42,58 за баррель Цены на нефть умеренно снижаются, но могут завершить неделю ростом, Brent - $43,26 за баррель Цены на нефть снижаются, Brent подешевела до $43,98 за баррель Нефть дешевеет на данных Минэнерго США о росте запасов в стране, Brent - $43,88 за баррель Нефть дорожает более чем на 3%, Brent на уровне $44,7 за баррель Нефть усилила падение в пятницу и может завершить неделю в минусе, Brent - около $43 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]