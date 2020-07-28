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Регион 28.07.2020 19:57

Турция защищает объекты культурного наследия христианства - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в его стране защищают объекты культурного наследия христианства, приведя в пример реставрацию православного монастыря Панагия Сумела в провинции Трабзон.

"Реставрация монастыря Панагия Сумела является конкретным примером того, как Турция защищает все виды культурного наследия на своей территории. Если бы мы были нацией, которая как утверждают, нацелена против других верований, то на месте монастыря, который стоит у нас на протяжении пяти веков, сейчас ничего бы не было", - заявил турецкий лидер в ходе выступления во вторник в Анкаре.

Эрдоган также подчеркнул, что вызвавшее споры в мире превращение комплекса Айя-София в мечеть послужило "лакмусовой бумагой" для всего мира, так как позволило увидеть, какие страны уважают правовые нормы.

"Те, кто враждебно относится к ценностям и культуре нашей страны, раскрыли свои истинные намерения во время истории с собором Святой Софии... Ни история, ни культура не имеют для них значения", - добавил президент.

24 июля в соборе прошла первая с 1934 года коллективная мусульманская молитва, в которой принял участие и сам Эрдоган.

Собор Святой Софии был построен во времена Византийской империи и считается одним из самых значимых памятников византийской культуры и зодчества. Во времена Византии он был расположен в центре Константинополя рядом с императорским дворцом. Долгое время собор был крупнейшим храмом в христианском мире - до возведения собора Святого Петра в Риме.

В 1453 году город захватили османы и обратили собор в мечеть. Он оставался мечетью несколько столетий до того, как основатель нынешней Турции Кемаль Ататюрк сделал его музеем в 1935 году. В июле 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об изменении статуса собора и объявил его мечетью.

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Тэги: ЭРДОГАН, ХРИСТИАНСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]