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Twitter удалил твит Трампа о том, что от коронавируса есть лекарство

Соцсеть Twitter удалила запись на странице президента США Дональда Трампа, в которой он поделился сообщением о том, что от коронавируса есть лекарство, передает телеканал NBC News.

В сообщении говорилось: "От Covid есть лекарство. Америка, проснись".

В Twitter ранее во вторник указали, что удалили сообщение, поскольку оно "нарушает нашу политику, касающуюся дезинформации по теме COVID-19".

Между тем, соцсеть также ограничила во вторник доступ к аккаунту сына американского лидера Дональда Трампа-младшего после репоста видеозаписи, на которой эксперты в области медицины обсуждают использование гидроксихлорохина для лечения коронавируса.

Представитель Twitter объяснил это решение "распространением ведущей в заблуждение и потенциально вредоносной информации, связанной с коронавирусом".

Ранее в этом году Twitter присвоил некоторым сообщениям Трампа маркировку, которая указывала на то, что эти "твиты" могут содержать недостоверную информацию.

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Тэги: ТРАМП, ТВИТТЕР, УДАЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]