AccessBank объявляет тендер по оценке недвижимости

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Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями: 06 август 2020 года.
Глава МИД Азербайджана и посол РФ в Баку обсудили военную провокацию Армении на границе
Военные учения Баку и Анкары носят плановый характер, направлены на укрепление мира и безопасности в регионе - МИД Азербайджана
Попытки Армении выдвинуть предусловия для переговоров по Карабаху и изменить их формат недопустимы - МИД Азербайджана
Нефтяные цены снижаются, Brent - $43,32 за баррель
Литовский энергохолдинг Ignitis стал поставщиком газа и электроэнергии в Польше
Бой Нурмагомедова против Гейджи пройдет 24 октября
Распространение коронавируса будет то ускоряться, то замедляться - ВОЗ
В Азербайджане за сутки выявлено 412 новых случаев COVID-19, 7 человек скончались
ИВ Масаллинского района направит около 750 тыс. манатов на ремонт дорог
ИВ Ленкорани направит около 2 млн манатов на капремонт и благоустройство города
ГААД получит свыше 13 млн манатов на строительство дороги в Габалинском районе
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Премьер Ливана обвинил Израиль в эскалации ситуации на границе двух стран
Суд в Ереване не разрешил бывшему генсеку ОДКБ Хачатурову покидать территорию Армении
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Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб