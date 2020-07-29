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Религия 29.07.2020 16:03

Для участников хаджа в Саудовской Аравии наступил первый день священных ритуалов

Паломники, совершающие хадж в Саудовской Аравии, в среду отправились на первый день ритуалов после самоизоляции в выделенном для них отеле на фоне пандемии коронавируса COVID-19, сообщают саудовские СМИ.

В среду мусульмане, прибывшие в Мекку, проводят в мечети аль-Харам таваф - ритуальный обход против часовой стрелки вокруг Каабы - главной исламской святыни, которая находится во внутреннем дворе мечети. При этом из-за пандемии коронавируса участники ритуала соблюдают дистанцию в 1,5 метра.

В этом году паломники будут ежедневно собираться у назначенного Министерством хаджа Саудовской Аравии отеля для трансфера по святым местам Мекки. Как сообщает телеканал "Аль-Арабийя", каждому паломнику заранее выделено место в автобусе на время всего хаджа.

По данным Саудовского агентства новостей, для каждой группы из 50 паломников назначен руководитель, курирующий здравоохранение. Он контролирует соблюдение мер, препятствующих распространению коронавируса, в частности использование масок и соблюдение социальной дистанции.

Отмечается, что в этом году вода на ритуалах будет доступна в одноразовых бутылках. Все камни, используемые для обряда "побивания шайтана", будут обрабатывать антисептическими средствами. Паломникам не разрешат прикасаться к мусульманской святыне Каабе.

Из-за пандемии коронавируса в этом году принять участие в хадже - паломничестве в город Мекка - разрешается только тем, кто живет в стране и соблюдает определенные критерии.

Как сообщает "Аль-Арабийя", одним из требований к паломникам было провести семь дней в режиме самоизоляции до поездки в Мекку. Затем, по прибытии в аэропорт города было необходимо пройти проверку и проследовать в выделенный отель для самоизоляции вплоть до начала хаджа.

В этом году из-за пандемии коронавируса COVID-19 в хадже смогут принять участие лишь около 1 тыс. человек. Хадж продлится шесть дней и завершится 2 августа.

Для сравнения, обычно ежегодно в хадже принимают участие не сотни, а миллионы человек. В прошлом году в Саудовскую Аравию с этой целью прибыли 2,5 млн человек.

Хадж - паломничество, связанное с посещением Мекки и её окрестностей в определённое время, которое меняется ежегодно в зависимости от лунного календаря. Хадж является пятым столпом ислама после шахады (свидетельства о вере), молитвы, налога и поста.

Такое паломничество каждый мусульманин обязан совершить хотя бы один раз в жизни.

В первый день хаджа паломники облачаются в ихрам - особую белую бесшовную одежду - и прибывают в Мекку. В мечети аль-Харам верующие совершают таваф и сай - обязательные ритуалы. Затем паломники направляются в долину Мина - предместье Мекки, где остаются на ночь. Во второй день хаджа молящиеся отправляются на гору Арафат для размышления и покаяния и в долину Муздалифа, которая находится между горой Арафат и долиной Мина. Там паломники остаются на ночь и готовятся к совершению обряда побивания шайтана на мосту Джамарат, который проходит в третий день хаджа. Для совершения этого обряда паломники направляются в долину Мина пешком после утренней молитвы, заранее взяв с собой маленькие камни. В долине на мосту Джамарат они забрасывают камнями три столба, которые символизируют дьявола. С четвертого по шестой день хаджа паломники снова совершают таваф и сай и могут остаться в долине Мина еще на две-три ночи. Хадж заканчивается трехдневным празднованием Ид аль-Адха (в тюркской традиции Курбан-байрам) - праздника жертвоприношения.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ХАДЖ, РИТУАЛЫ, НАЧАЛО


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