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СНГ 29.07.2020 16:16

Число случаев заражения коронавирусом в РФ вдвое ниже пиковых значений мая, но ситуация может измениться - Путин

Число заражений коронавирусом в РФ постепенно сокращается, но ситуация может качнуться в любую сторону, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В июне и в июле количество заражений коронавирусом в РФ постепенно сокращается. По оперативным данным, число новых выявленных случаев сейчас практически в 2 раза ниже, чем в период пиковых значений мая", - сказал Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ.

"Хочу сразу сказать, ситуация остается сложной, может качнуться в любую сторону", - подчеркнул президент.

По мнению Путина, нет никаких поводов для успокоения и того, чтобы забыть про рекомендации врачей. Он заметил, что далеко не во всех регионах страны удалось добиться устойчивого снижения числа заболеваний.

"В ряде субъектов Федерации положение дел остается сложным. В ходе совещания мы отдельно остановимся на этом вопросе, предметно оценим, что необходимо сделать дополнительно как по линии федеральных ведомств, так и по линии региональных местных властей для улучшения ситуации", - сказал президент.

Он подчеркнул, что в период эпидемии вся система медпомощи, в целом, сработала организованно. Именно поэтому удалось отразить натиск эпидемии и справиться с "беспрецедентным вызовом".

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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ, ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]