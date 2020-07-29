Число случаев заражения коронавирусом в РФ вдвое ниже пиковых значений мая, но ситуация может измениться - Путин

Число заражений коронавирусом в РФ постепенно сокращается, но ситуация может качнуться в любую сторону, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В июне и в июле количество заражений коронавирусом в РФ постепенно сокращается. По оперативным данным, число новых выявленных случаев сейчас практически в 2 раза ниже, чем в период пиковых значений мая", - сказал Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ.

"Хочу сразу сказать, ситуация остается сложной, может качнуться в любую сторону", - подчеркнул президент.

По мнению Путина, нет никаких поводов для успокоения и того, чтобы забыть про рекомендации врачей. Он заметил, что далеко не во всех регионах страны удалось добиться устойчивого снижения числа заболеваний.

"В ряде субъектов Федерации положение дел остается сложным. В ходе совещания мы отдельно остановимся на этом вопросе, предметно оценим, что необходимо сделать дополнительно как по линии федеральных ведомств, так и по линии региональных местных властей для улучшения ситуации", - сказал президент.

Он подчеркнул, что в период эпидемии вся система медпомощи, в целом, сработала организованно. Именно поэтому удалось отразить натиск эпидемии и справиться с "беспрецедентным вызовом".