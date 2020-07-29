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Дальнее зарубежье 29.07.2020 16:34

США поддерживают Токио в территориальном споре с Пекином - командующий американского контингента в Японии

Вашингтон неизменно находится на стороне Японии в ее территориальном споре с КНР вокруг островов Сэнкаку (китайское название - Дяойюйдао), заявил в среду на онлайн-брифинге командующий ВС США в Японии генерал-лейтенант Кевин Шнайдер.

"США на 100%, абсолютно непоколебимы со своими обязательствами помогать Японии в связи с ситуацией вокруг островов Сэнкаку", - цитирует слова командующего агентство Associated press (AP).

При этом он отметил, что США делятся разведывательной информацией с Японией и оказывают ей другую поддержку, чтобы Токио мог должным образом оценивать ситуацию в районе Сэнкаку.

Также Шнайдер назвал Китай "главным вызовом" для региональной безопасности, но одновременно с тем признал, что КНДР из-за развития своих программ вооружений является более "актуальной угрозой".

Отношения между Японией и Китаем осложняет территориальный спор вокруг островов Сэнкаку, контролируемых Токио. Разногласия между Токио и Пекином по этому поводу обострились после того, как японское правительство в сентябре 2012 года выкупило острова Сэнкаку у частного японского владельца.

Китайские корабли регулярно курсируют в водах у этих островов, напоминает AP.

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Тэги: США, ЯПОНИЯ, ПОДДЕРЖКА, КИТАЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]