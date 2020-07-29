США поддерживают Токио в территориальном споре с Пекином - командующий американского контингента в Японии

Вашингтон неизменно находится на стороне Японии в ее территориальном споре с КНР вокруг островов Сэнкаку (китайское название - Дяойюйдао), заявил в среду на онлайн-брифинге командующий ВС США в Японии генерал-лейтенант Кевин Шнайдер.
"США на 100%, абсолютно непоколебимы со своими обязательствами помогать Японии в связи с ситуацией вокруг островов Сэнкаку", - цитирует слова командующего агентство Associated press (AP).
При этом он отметил, что США делятся разведывательной информацией с Японией и оказывают ей другую поддержку, чтобы Токио мог должным образом оценивать ситуацию в районе Сэнкаку.
Также Шнайдер назвал Китай "главным вызовом" для региональной безопасности, но одновременно с тем признал, что КНДР из-за развития своих программ вооружений является более "актуальной угрозой".
Отношения между Японией и Китаем осложняет территориальный спор вокруг островов Сэнкаку, контролируемых Токио. Разногласия между Токио и Пекином по этому поводу обострились после того, как японское правительство в сентябре 2012 года выкупило острова Сэнкаку у частного японского владельца.
Китайские корабли регулярно курсируют в водах у этих островов, напоминает AP.
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