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СНГ 29.07.2020 18:48

92% вузов РФ готовы начать учебный год 1 сентября - Голикова

Начало учебного года на 14 сентября перенесли 8% высших учебных заведений РФ, остальные вузы выразили готовность начать учебный год с 1 сентября, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Что касается вузов, 92% вузов также планируют начать сезон с 1 сентября, остальные с 14 сентября. Но в случае необходимости вузы могут перенести начало учебного года не более чем на два месяца", - сказала Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ.

Она уточнила, что во всех вузах будет производиться контроль за состоянием здоровья студентов и термометрия. Особое внимание будет уделено общежитиям, в которых, как сообщила вице-премьер, проживает около 800 тысяч человек. "До вузов доведены рекомендации, предусматривающие планирование санитарной безопасности на территории общежитий и готовности принятия мер в случае возникновения угрозы распространения инфекции", - добавила Голикова.

Также она сообщила, что "с учетом сегодняшней эпидситуации нами принято решение - новый учебный год в школах начинать как обычно в сентябре, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах". При этом проведение линеек будет с соблюдением противоэпидемических мер.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ВУЗЫ, УЧЕБА, НАЧАЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]