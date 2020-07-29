92% вузов РФ готовы начать учебный год 1 сентября - Голикова

Начало учебного года на 14 сентября перенесли 8% высших учебных заведений РФ, остальные вузы выразили готовность начать учебный год с 1 сентября, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Что касается вузов, 92% вузов также планируют начать сезон с 1 сентября, остальные с 14 сентября. Но в случае необходимости вузы могут перенести начало учебного года не более чем на два месяца", - сказала Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ.
Она уточнила, что во всех вузах будет производиться контроль за состоянием здоровья студентов и термометрия. Особое внимание будет уделено общежитиям, в которых, как сообщила вице-премьер, проживает около 800 тысяч человек. "До вузов доведены рекомендации, предусматривающие планирование санитарной безопасности на территории общежитий и готовности принятия мер в случае возникновения угрозы распространения инфекции", - добавила Голикова.
Также она сообщила, что "с учетом сегодняшней эпидситуации нами принято решение - новый учебный год в школах начинать как обычно в сентябре, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах". При этом проведение линеек будет с соблюдением противоэпидемических мер.
ПВО Азербайджана уничтожило очередной тактический БПЛА Армении
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из минометов - Минобороны
Глава МИД Азербайджана и посол РФ в Баку обсудили военную провокацию Армении на границе
Шебелинский ГПЗ в I полугодии снизил переработку на 15%
Чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ в I полугодии снизилась на 39% - до 130,8 млрд рублей
Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США, Brent - $43,99 за баррель
Реал остался самым дорогим футбольным брендом в мире и в 2020 году - Brand Finance
Вакцинация от коронавируса должна начаться при полной уверенности в препарате - Путин
В ЕС рассчитывают получать лекарство "ремдесивир" против COVID-19 с начала августа
ИВ Агсуинского района направит свыше 1,1 млн манатов на комплекс работ по благоустройству города
Президент Азербайджана принял участие в открытии ряда объектов на северо-западе страны
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Caspian European Club провел Online Round Table с участием Эмиля Меджидова
ВТБ совместно с ФРИИ ищет стартапы для корпоративного акселератора
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб