92% вузов РФ готовы начать учебный год 1 сентября - Голикова

Начало учебного года на 14 сентября перенесли 8% высших учебных заведений РФ, остальные вузы выразили готовность начать учебный год с 1 сентября, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Что касается вузов, 92% вузов также планируют начать сезон с 1 сентября, остальные с 14 сентября. Но в случае необходимости вузы могут перенести начало учебного года не более чем на два месяца", - сказала Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ.

Она уточнила, что во всех вузах будет производиться контроль за состоянием здоровья студентов и термометрия. Особое внимание будет уделено общежитиям, в которых, как сообщила вице-премьер, проживает около 800 тысяч человек. "До вузов доведены рекомендации, предусматривающие планирование санитарной безопасности на территории общежитий и готовности принятия мер в случае возникновения угрозы распространения инфекции", - добавила Голикова.

Также она сообщила, что "с учетом сегодняшней эпидситуации нами принято решение - новый учебный год в школах начинать как обычно в сентябре, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах". При этом проведение линеек будет с соблюдением противоэпидемических мер.