Президент Азербайджана принял участие в открытии ряда объектов на северо-западе страны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду в рамках посещения Балакянского района принял участие в открытии автодороги Балакяны-Газбина-Ититала.
Как сообщает сайт главы государства, президент также принял участие в открытии Центра автоматического управления и контроля ОАО «Азеришыг».
Х.Насирзаде
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