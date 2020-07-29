Президент Азербайджана принял участие в открытии ряда объектов на северо-западе страны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду в рамках посещения Балакянского района принял участие в открытии автодороги Балакяны-Газбина-Ититала.

Как сообщает сайт главы государства, президент также принял участие в открытии Центра автоматического управления и контроля ОАО «Азеришыг».

Х.Насирзаде