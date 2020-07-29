Коронавирус в воде сохраняется, но не размножается

Коронавирус сохраняется, но не размножается в морской и пресной воде, мгновенно уничтожается при кипячении, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ.

"В "Векторе" были проведены исследования по определению жизнеспособности вируса в образцах воды - это было очень важно перед курортным сезоном. И мы сегодня видим, что вирус ни в морской воде, ни в пресной не размножается. Но вместе с тем может сохраняться", - сказала Попова.

"И наш плотный мониторинг - около 800 исследований - показывает, что пока таких рисков нет", - уточнила она.

Глава Роспотребнадзора отметила, что исследования также показали, что вирус не устойчив к воздействию температур. "То есть, кипячение убивает его мгновенно, как и многие другие вирусы", - пояснила Попова.