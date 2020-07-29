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Здравоохранение 29.07.2020 15:41

Коронавирус в воде сохраняется, но не размножается

Коронавирус сохраняется, но не размножается в морской и пресной воде, мгновенно уничтожается при кипячении, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ.

"В "Векторе" были проведены исследования по определению жизнеспособности вируса в образцах воды - это было очень важно перед курортным сезоном. И мы сегодня видим, что вирус ни в морской воде, ни в пресной не размножается. Но вместе с тем может сохраняться", - сказала Попова.

"И наш плотный мониторинг - около 800 исследований - показывает, что пока таких рисков нет", - уточнила она.

Глава Роспотребнадзора отметила, что исследования также показали, что вирус не устойчив к воздействию температур. "То есть, кипячение убивает его мгновенно, как и многие другие вирусы", - пояснила Попова.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, ВОДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]