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Трамп заявляет, что не обсуждал с Путиным сообщения о "сговоре" Москвы с талибами

Президент США Дональд Трамп в интервью порталу Axios заявил, что никогда не вел обсуждений с президентом РФ Владимиром Путиным сообщений, будто Россия предлагала движению "Талибан" вознаграждение за убийства американских военных в Афганистане.

"Я никогда не обсуждал с ним (Путиным - ИФ) это", - сказал Трамп в ответ на соответствующий вопрос.

Он уточнил, что в телефонном разговоре с Путиным 23 июля речь шла о других темах.

При этом он упомянул, что "этот вопрос, как говорили многие люди, является фейковыми новостями". Также, по словам Трампа, Россия не хочет быть втянутой в конфликт в Афганистане, поскольку, как утверждает президент США, война в Афганистане привела СССР к "банкротству".

Говоря о недавнем телефонном разговоре с Путиным, Трамп отметил, что речь шла о контроле над ядерными вооружениями. Президент подчеркнул, что "в терминах реального мира эта проблема куда значительнее, чем глобальное потепление". Также в этом контексте Трамп посетовал, что американская разведка слишком сильно концентрируется на России, но пренебрегает Китаем.

Трамп и Путин провели телефонный разговор 23 июля. В Белом доме сообщали, что лидеры США и РФ, в частности, обсудили тему борьбы против пандемии коронавируса COVID-19. Впоследствии Трамп назвал этот разговор "очень продуктивным".

Ранее газета The New York Times опубликовала статью, в которой сообщала со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что российская военная разведка якобы предлагала бойцам движения "Талибан" вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. По информации издания, это якобы происходило в разгар переговоров о мирном урегулировании афганского конфликта.

Глава Минобороны США Марк Эспер заявил, что в ведомстве начато расследование в отношении утечек информации, связанной с Россией и талибами. В администрации США неоднократно сообщали, что пока нет единого мнения о том, следует ли верить информации про РФ и талибов.

Сообщения о выплатах Россией талибам за нападения на военных США в Афганистане также опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Эти утверждения являются ложью", - заявлял Песков журналистам.

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Тэги: США, ТРАМП, РОССИЯ, ТАЛИБЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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