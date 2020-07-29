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СНГ 29.07.2020 17:26

Военные развернули в Ташкенте центры первой помощи по коронавирусу на 2 тыс. койко-мест

Военнослужащие Минобороны, сотрудники МВД и Службы госбезопасности (СГБ) Узбекистана развернули в Ташкенте центры первой помощи пациентам с подозрением на COVID-19, сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения страны.

"Минобороны, СГБ и МВД Узбекистана создали такие центры на базе спортивных и выставочных объектов в различных районах столицы. Их общая вместимость - 2084 койки", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил привлечь военных медиков к оказанию помощи населению в лечении коронавируса.

По данным администрации Ташкента, национальный экспоцентр Узбекистана в столице страны также переоборудован для оказания первой помощи пациентам с подозрением на коронавирус. Его вместимость - 1 тыс. койко-мест.

Наиболее тяжелых больных размещают в 16 действующих ташкентских клиниках, которые располагают 5065 койками для инфицированных COVID-19.

Как сообщалось, в Узбекистане карантинные ограничения против распространения коронавируса, планировавшиеся до 1 августа, продлены до 15 августа.

По последним данным, число заражений COVID-19 в Узбекистане достигло 22 тыс. 169, выздоровели 12 тыс. 265 человек, скончались 128 человек.

Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, КОРОНАВИРУС, АРМИЯ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]