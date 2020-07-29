Военные развернули в Ташкенте центры первой помощи по коронавирусу на 2 тыс. койко-мест

Военнослужащие Минобороны, сотрудники МВД и Службы госбезопасности (СГБ) Узбекистана развернули в Ташкенте центры первой помощи пациентам с подозрением на COVID-19, сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения страны.
"Минобороны, СГБ и МВД Узбекистана создали такие центры на базе спортивных и выставочных объектов в различных районах столицы. Их общая вместимость - 2084 койки", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил привлечь военных медиков к оказанию помощи населению в лечении коронавируса.
По данным администрации Ташкента, национальный экспоцентр Узбекистана в столице страны также переоборудован для оказания первой помощи пациентам с подозрением на коронавирус. Его вместимость - 1 тыс. койко-мест.
Наиболее тяжелых больных размещают в 16 действующих ташкентских клиниках, которые располагают 5065 койками для инфицированных COVID-19.
Как сообщалось, в Узбекистане карантинные ограничения против распространения коронавируса, планировавшиеся до 1 августа, продлены до 15 августа.
По последним данным, число заражений COVID-19 в Узбекистане достигло 22 тыс. 169, выздоровели 12 тыс. 265 человек, скончались 128 человек.
Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта.
ПВО Азербайджана уничтожило очередной тактический БПЛА Армении
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из минометов - Минобороны
Глава МИД Азербайджана и посол РФ в Баку обсудили военную провокацию Армении на границе
Шебелинский ГПЗ в I полугодии снизил переработку на 15%
Чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ в I полугодии снизилась на 39% - до 130,8 млрд рублей
Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США, Brent - $43,99 за баррель
Реал остался самым дорогим футбольным брендом в мире и в 2020 году - Brand Finance
Вакцинация от коронавируса должна начаться при полной уверенности в препарате - Путин
В ЕС рассчитывают получать лекарство "ремдесивир" против COVID-19 с начала августа
ИВ Агсуинского района направит свыше 1,1 млн манатов на комплекс работ по благоустройству города
Президент Азербайджана принял участие в открытии ряда объектов на северо-западе страны
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Caspian European Club провел Online Round Table с участием Эмиля Меджидова
ВТБ совместно с ФРИИ ищет стартапы для корпоративного акселератора
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб