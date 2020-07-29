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Здравоохранение 29.07.2020 16:39

Вакцинация должна быть добровольной - Путин

Прививки от гриппа должны быть добровольными, но необходимо грамотно информировать людей о важности вакцинации и сделать процесс максимально удобным, считает президент РФ Владимир Путин.

"Ставить прививку от гриппа или нет - это личный выбор каждого человека. Но это и колоссальная ответственность каждого человека за свое здоровье и здоровье близких, особенно родителей за здоровье своих малышей", - сказал Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ

"Принцип добровольности, безусловно, должен соблюдаться неукоснительно", - подчеркнул он.

Президент заметил, что необходимо вести грамотную, доходчивую разъяснительную работу. "Это общая задача для всех уровней власти. Рассчитываю на широкое активное участие в этой работе волонтерских, общественных организаций", - сказал Путин.

"Надо широко информировать людей о важности прививок от гриппа и ОРВИ, сообщать, когда и в каком медицинском учреждении их можно сделать бесплатно по предварительной записи, желательно без очередей", - добавил он.

По мнению президента, весь процесс вакцинации должен быть организован максимально удобно для граждан.

Путин подчеркнул, что национальный календарь профилактических прививок в части гриппа должен быть обеспечен необходимыми ресурсами и реализован в полном объеме.

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Тэги: РОССИЯ, ВАКЦИНАЦИЯ, ПУТИН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]