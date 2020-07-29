Trans Adriatic Pipeline AG завершил сварку труб на газопроводе TAP

Консорциум по строительству Трансадриатического трубопровода (Trans Adriatic Pipeline, TAP AG) завершил сварочные работы в рамках строительства газопровода TAP.

"Сделан последний сварочный шов на трубопроводе TAP. Это означает, что газопровод длиной 878 км соединен от Транс-Анатолийского газопровода до пункта приема газа в Италии. Таким образом, окончен еще один этап на пути к открытию Южного газового коридора», - говорится в сообщении TAP AG.

По данным консорциума, на конец июня прогресс по проекту TAP составляет 96,4%.

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км пройдет через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии.

Проект предназначен для транспортировки 10 млрд кубометров в год природного газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу. Первые поставки газа в Европу через ТАР начнутся к концу 2020 года.

Совладельцы проекта: компания SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).

Стоимость проекта оценивается в 4,5 млрд евро.

Закладка фундамента Транс-Адриатического трубопровода состоялась 17 мая 2016 года в Греции.

Н.Аббасова