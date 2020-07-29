Trans Adriatic Pipeline AG завершил сварку труб на газопроводе TAP

Консорциум по строительству Трансадриатического трубопровода (Trans Adriatic Pipeline, TAP AG) завершил сварочные работы в рамках строительства газопровода TAP.
"Сделан последний сварочный шов на трубопроводе TAP. Это означает, что газопровод длиной 878 км соединен от Транс-Анатолийского газопровода до пункта приема газа в Италии. Таким образом, окончен еще один этап на пути к открытию Южного газового коридора», - говорится в сообщении TAP AG.
По данным консорциума, на конец июня прогресс по проекту TAP составляет 96,4%.
Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км пройдет через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии.
Проект предназначен для транспортировки 10 млрд кубометров в год природного газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу. Первые поставки газа в Европу через ТАР начнутся к концу 2020 года.
Совладельцы проекта: компания SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).
Стоимость проекта оценивается в 4,5 млрд евро.
Закладка фундамента Транс-Адриатического трубопровода состоялась 17 мая 2016 года в Греции.
Н.Аббасова
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из минометов - Минобороны
Глава МИД Азербайджана и посол РФ в Баку обсудили военную провокацию Армении на границе
Военные учения Баку и Анкары носят плановый характер, направлены на укрепление мира и безопасности в регионе - МИД Азербайджана
Россия выдала Азербайджану преступника, разыскиваемого за участие в незаконных военных формированиях за рубежом - СГБ
В Азербайджане за сутки выявлены 363 новых случая COVID-19, 8 человек скончались
Президент Азербайджана принял участие в открытии ряда объектов на северо-западе страны
Президент Алиев открыл центр ASAN в Балакянском районе
Трамп заявляет, что не обсуждал с Путиным сообщения о "сговоре" Москвы с талибами
США поддерживают Токио в территориальном споре с Пекином - командующий американского контингента в Японии
В Белоруссии за сутки выявлено 152 случая коронавируса, 5 пациентов скончались
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Caspian European Club провел Online Round Table с участием Эмиля Меджидова
ВТБ совместно с ФРИИ ищет стартапы для корпоративного акселератора
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб