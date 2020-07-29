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ТЭК 29.07.2020 16:13

Trans Adriatic Pipeline AG завершил сварку труб на газопроводе TAP

Консорциум по строительству Трансадриатического трубопровода (Trans Adriatic Pipeline, TAP AG) завершил сварочные работы в рамках строительства газопровода TAP.

"Сделан последний сварочный шов на трубопроводе TAP. Это означает, что газопровод длиной 878 км соединен от Транс-Анатолийского газопровода до пункта приема газа в Италии. Таким образом, окончен еще один этап на пути к открытию Южного газового коридора», - говорится в сообщении TAP AG.

По данным консорциума, на конец июня прогресс по проекту TAP составляет 96,4%.

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км пройдет через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии.

Проект предназначен для транспортировки 10 млрд кубометров в год природного газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу. Первые поставки газа в Европу через ТАР начнутся к концу 2020 года.

Совладельцы проекта: компания SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).

Стоимость проекта оценивается в 4,5 млрд евро.

Закладка фундамента Транс-Адриатического трубопровода состоялась 17 мая 2016 года в Греции.

Н.Аббасова

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Тэги: TAP, СТРОИТЕЛЬСТВО, ПРОГРЕСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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